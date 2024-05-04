В США назвали условие для сосуществования Палестины и Израиля

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон считает возможным сосуществование Палестины и Израиля при наличии гарантий безопасности для еврейского государства. Его слова на проводимом Институтом Маккейна форуме в Седоне (штат Аризона) передает ТАСС.

«Я считаю, что [двухгосударственное решение] достижимо, но для этого требуется решить палестинский вопрос», — сказал Блинкен.

До этого телеканал Al Hadath сообщал, что ХАМАС, Израиль, Катар, Соединенные Штаты и Египет проведут в Каире консультации по вопросам установления перемирия и обмена заложниками между Израилем и Палестиной.

1 мая портал Axios писал, что президент США Джо Байден намерен использовать сделку Израиля и ХАМАС в своих политических интересах. Помощники Байдена считают сделку между правительством Израиля и ХАМАС единственным вариантом завершения конфликта, из-за которого нынешний президент подвергся волне критики перед выборами в США.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильских и египетских чиновников писала, что Израиль готов в ближайшие дни направить делегацию в Каир для переговоров по прекращению огня и сделке по обмену заложниками с палестинской группировкой ХАМАС.

Ранее Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.