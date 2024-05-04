Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США назвали условие для сосуществования Палестины и Израиля

Блинкен: США привержены необходимости обеспечить безопасность Израиля

close
100%
Luis Barron/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон считает возможным сосуществование Палестины и Израиля при наличии гарантий безопасности для еврейского государства. Его слова на проводимом Институтом Маккейна форуме в Седоне (штат Аризона) передает ТАСС.

«Я считаю, что [двухгосударственное решение] достижимо, но для этого требуется решить палестинский вопрос», — сказал Блинкен.

До этого телеканал Al Hadath сообщал, что ХАМАС, Израиль, Катар, Соединенные Штаты и Египет проведут в Каире консультации по вопросам установления перемирия и обмена заложниками между Израилем и Палестиной.

1 мая портал Axios писал, что президент США Джо Байден намерен использовать сделку Израиля и ХАМАС в своих политических интересах. Помощники Байдена считают сделку между правительством Израиля и ХАМАС единственным вариантом завершения конфликта, из-за которого нынешний президент подвергся волне критики перед выборами в США.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильских и египетских чиновников писала, что Израиль готов в ближайшие дни направить делегацию в Каир для переговоров по прекращению огня и сделке по обмену заложниками с палестинской группировкой ХАМАС.

Ранее Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами