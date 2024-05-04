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В Госдуме анонсировали повышение пенсий военным

Депутат ГД Бессараб сообщила об увеличении военных пенсий на 4,5% с 1 октября

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В этом году пенсии военных будут повышены на 4,5%. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

По ее словам, повышение военных пенсий произойдет с 1 октября. По предварительным подсчетам, рост составит 4,5%.

«Сегодня средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей», — пояснила депутат Госдумы.

В 2023 году военные пенсии также повышались с 1 октября. Тогда рост составил 19,5%.

1 мая сообщалось, что в России с 1 мая повысят выплаты некоторым категориям пенсионеров. В их число войдут члены летных экипажей, работники угольной промышленности и все пенсионеры, кому исполнится 80 лет.

3 мая пенсионерам рассказали о дополнительных майских выплатах. Их получат ветераны Великой Отечественной войны и некоторые другие категории пенсионеров, имеющие отношение ко Дню Победы.

Ранее россиянам назвали уровень справедливой пенсии.

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