США надеются, что ХАМАС согласится на прекращение огня в Газе

США ждут от ХАМАС положительного ответа на предложение о прекращении огня и обмена заложниками в секторе Газа. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

Накануне, 3 мая, Израиль выдвинул ХАМАС ультиматум. Палестинской группировке дали неделю на принятие предложения о прекращении огня на территории сектора Газа, в противном случае ЦАХАЛ начнет военную операцию в Рафахе.

Пятисторонние консультации по сектору Газа пройдут в Каире 4 мая. В них примут участие ХАМАС, Израиль, Катар, Соединенные Штаты и Египет. Телеканал Al Hadath сообщал, что движение ХАМАС уже выразило согласие с двумя из трех этапов плана по урегулированию, которые подразумевают обмен заложников из числа захваченных в октябре 2023 года израильтян на заключенных в израильских тюрьмах палестинских граждан — в том числе женщин и подростков.

Теперь предстоит согласовывать третий этап, в котором стороны определят условия прекращения боевых действий в палестинском анклаве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Весной 2024 года встал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию, даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее стало известно, что Израиль не пойдет на сделку, если ХАМАС потребует окончания войны.