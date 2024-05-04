Сорвался бой за титул абсолютного чемпиона мира между Биволом и Бетербиевым

Бой за звание абсолютного чемпиона мира между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом перенесен из-за того, что Бетербиев получил серьезную травму — разрыв мениска. Об этом сообщает ESPN.

Эту информацию также подтвердил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх на своей странице в социальной сети X.

«После получения сегодняшних новостей о травме Бетербиева мы отложим этот бой на конец этого года. Желаю моему брату Артуру скорейшего выздоровления. Однако турнир 5 на 5 все еще состоится 1 июня», — написал Турки Аль аш-Шейх.

Поединок должен был пройти 1 июня в Саудовской Аравии. При этом встреча еще может состояться в 2024 году, Бетербиев, который перенесет операцию, должен вернуться к сентябрю.

14 января Бетербиев одолел нокаутом британца Каллума Смита. Поединок Бетербиева и Смита завершился нокаутом в седьмом раунде. Бетербиев за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце. Таким образом, Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO

Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Боксер остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 22 победы в 22 боях (11 нокаутом). В 2013 году он выиграл Всемирные игры боевых искусств, а также стал вторым на Универсиаде. Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации.

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