МЧС предлагает ужесточить ответственность за пожарную безопасность

МЧС России лагает повысить штраф за нарушения пожарной безопасности и проектирование автоматических систем пожаротушения (АСП). Проект предложения опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Действующие меры административной ответственности являются недостаточными для воздействия на противоправное поведение в области пожарной безопасности, существующие размеры административных штрафов требуют пересмотра ‎в сторону увеличения», — указано в тексте законопроекта.

До этого управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев рассказал, что за приготовление шашлыка в запрещенных местах, таких как поля, леса, торфяники и иные территории с сухой травой и возгораемыми материалами, граждане могут быть оштрафованы на сумму от 15 до 60 тысяч рублей.

Кроме того, по его словам, после пикника нельзя оставлять мусор на обочинах дорог, в лесах и в других неположенных местах.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать качественное мясо для шашлыка.