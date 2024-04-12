«Не нужно уповать на Гаагу»: ответит ли Израиль за «геноцид» в Газе Дипломат Орджоникидзе: привлечение Израиля к ответственности за Газу зависит от США

4 мая 1994 года Палестина и Израиль заключили договор по Газе. Соглашение, помимо прочего, детализировало процесс вывода израильской армии из анклава. 30 лет спустя военные страны вновь в Газе, а противостояние с ХАМАС уже унесло жизни свыше 30 тыс. палестинцев. Переговоры зашли в тупик на фоне обвинений Израиля в геноциде палестинского народа со стороны мусульманских стран. В чем подозревают еврейское государство и могут ли его привлечь к ответственности за операцию в Газе — в материале «Газеты.Ru».

Соглашение «Газа-Иерихон» тогдашний председатель Исполкома Организации освобожденной Палестины (ООП) Ясир Арафат и премьер-министр Израиля Ицхак Рабин подписали в Египте. 4 мая 1994 года стороны встретились в Каире, свидетельствовали при подписании договора Россия, США и принимающая африканская страна.

Документ включал положения, связанные с выводом израильской армии из сектора Газа и города Иерихон на Западном берегу реки Иордан, и передачу палестинцам права на самоуправления. В течение месяца еврейские силы частично покинули регион, в том же году стороны начали диалог по местным выборам.

Ровно 30 лет спустя от курса на налаживание отношений Палестины и Израиля не осталось и следа. В октябре 2023 года еврейское государство начало военную операцию в секторе Газа после атаки палестинской группировки ХАМАС, контролирующей анклав. После семи месяцев конфликта сектор Газа оказался почти полностью разрушен из-за многочисленных бомбардировок.

Процесс урегулирования конфликта пока не принес результатов. Стороны согласовали лишь частичные паузы в боевых действиях и обмены заложниками. Весной 2024 года уход 98-й израильской дивизии из Хан-Юниса — города на юге сектора Газы — считался позитивным фоном для переговоров. Однако вслед за этим последовали удары Тель-Авива по иранским объектам, а также обещания продолжить операцию в палестинском анклаве.

Преступные деяния

Когда стороны смогут прийти к соглашению — вопрос открытый. Военная операция Израиля против ХАМАС в секторе Газа, стартовавшая полгода назад в ответ на атаку движения на израильских граждан и захват заложников, уже привела к гибели более 33,5 тыс. человек и ранению около 76 тыс., по подсчетам министерства здравоохранения палестинского анклава.

Бомбардировки региона обернулись серьезным разрушением одноименного города на севере, масштабным гуманитарным кризисом, угрозой голода и массовым перемещением его жителей.

Изначально западные страны высказали поддержку действиям Израиля, подчеркнув его право на самооборону, но впоследствии скорректировали свою позицию на фоне неприятия шагов Тель-Авива в исламском мире и протестов в разных странах с требованием остановить войну. Израиль не только критиковали за атаки по Газе, но и подозревали в военных преступлениях на территории палестинского анклава.

close Последствия ударов по сектору Газа, 11 октября 2023 года Последствия ударов по сектору Газа, 11 октября 2023 года Во время одного из ударов по сектору Газа, 11 октября 2023 года Последствия ударов по сектору Газа, 11 октября 2023 года Жители сектора Газа, которые пострадали во время ударов по городу, 11 октября 2023 года Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Список обвинений тут довольно обширный, в частности, нанесение авиаударов по гражданской инфраструктуре (больницам, школам, мечетям), убийство мирных жителей, принудительное перемещение, применение насилия и пыток в отношении подозреваемых в причастности к ХАМАС. Более того, действия Израиля не раз называли геноцидом палестинского народа, к примеру, иск с таким утверждением направила в Международный суд ООН в Гааге ЮАР. Впрочем, пока судьи не вынесли вердикт по этому вопросу.

Международные возможности

Помимо ЮАР, привлечь Израиль к ответственности хотят различные гуманитарные и правозащитные организации, а также другие страны. В частности, в апреле 2024 года резолюцию со схожим призывом принял Совет ООН по правам человека. Говорили о предполагаемых военных преступлениях Израиля и в Турции, Анкара даже ввела торговое эмбарго против еврейского государства в ответ на операцию в Газе.

Как заявил «Газете.Ru» профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин, желающие привлечь еврейское государство к ответственности за предполагаемые нарушения могут действовать несколькими способами.

«Институт международно-правовой ответственности — крайне сложная категория, и мерить ее привычными понятиями вряд ли получится. В международном праве отсутствует такое понятие как «вина». Государству же может быть присвоено противоправное деяние, но тут пока есть только проект об ответственности стран, и в силу он все еще не вступил. В таких условиях все пошли по пути ответственности конкретных должностных лиц за международные преступления», — пояснил эксперт.

Лабин добавил, что в случае судебного процесса по представителям руководства и военачальникам не обязательно использовать Международный суд ООН или пытаться провести это через Международный уголовный суд, который работает только для стран, признающих его юрисдикцию.

«Это можно сделать через уголовный кодекс любого государства. В УК РФ есть целый раздел о военных преступлениях. То есть компетентные органы России все могут сделать и предать правосудию. Если вдруг лицо, в отношении которого собраны факты совершения военного преступления, то его задержат. Ничего не мешает привлечь его к ответственности, как и в любом другом государстве, заинтересованном в этом. Главное тут — распространить информацию между другими странами. На Гаагу уповать уже не нужно», — заключил эксперт.

Шансы на успех

Международное давление, в том числе судебное, — вопрос для Израиля знакомый. Еще 20 лет назад суд ООН признал незаконной постройку стены на оккупированной еврейским государством части Западного берега реки Иордан. В ответ Тель-Авив просто отказался признавать юрисдикцию суда по этой теме.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не исключают, что и в этот раз Израиль или его руководители не будут привлечены к ответственности. Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин считает, что это очень маловероятный сценарий.

«Разные гуманитарные и правозащитные организации на этом настаивают [привлечении Израиля к ответственности]. Откровенно говоря, многие поддерживают палестинцев, но все-таки и у израильтян есть защитники, которые в решающий момент наложат вето на подобные усилия. В частности, это касается США», — отметил эксперт.

С точки зрения Топорнина, США не дадут довести любое дело против Израиля в международных инстанциях до заключительного этапа. Он также не считает, что получится организовать дело без участия СБ ООН, где у Вашингтона есть право вето.

С этим отчасти согласен и бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе. По его мнению, может произойти, конечно, все что угодно, но вопрос, насколько это реально.

«Чтобы привлечь Израиль к ответственности, необходимы точные цифры, данные и форум, где это можно сделать. В Совете Безопасности ООН сделать это не получится — американцы не дадут. Без поддержки США все это выглядит маловероятным. Европа же давно не имеет своего мнения и привычно следует в фарватере американской позиции», — считает дипломат.

Он добавил, что отношение США к израильской операции может измениться, важный момент здесь — письмо представителей Демократической партии с критикой еврейского государства. Впрочем, подчеркнул Орджоникидзе, насколько Вашингтон будет готов осуждать Израиль в выборный год — вопрос открытый.