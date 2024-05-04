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Аргентина сочла клеветой слова министра о влиявших на Милея веществах

В Аргентине назвали клеветой слова министра об «употреблении веществ» Милеем

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Natacha Pisarenko/AP

Канцелярия президента Аргентины назвала клеветой слова испанского министра транспорта Оскара Пуэнте об «употреблении веществ» Хавьером Милеем. Об этом сказано в заявлении, опубликованном в Х (ранее Twitter).

«Администрация президента отвергает клевету и оскорбления, высказанные министром <…> в отношении Хавьера Милея», — отметили в канцелярии.

Накануне глава испанского минтранспорта, выступая на круглом столе напомнил об «очень плохих людях», которые «достигли вершин». В качестве примера он привел президента Аргентины. Пуэнте признался, что выступление Милея по телевидению его поразило. Глава ведомства никак не мог понять: «в каком состоянии, до или после приема каких веществ», находился лидер страны.

3 мая Милея обвинили в выдумывании собственной биографии.

До этого Милей заявил, что положительные результаты работы его правительства и проводимых реформ будут видны через 15 лет.

Ранее Мадуро назвал Милея «сумасшедшим бандитом, укравшим самолет».

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