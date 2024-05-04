В Петербурге школьница лишилась части пальца на перемене

Из школы во Фрунзенском районе Петербурга госпитализирована 11-летняя девочка с травмой руки, ребенок лишился части пальца. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в учебном заведении во Фрунзенском районе Петербурга, 11-летняя девочка играла на перемене и случайно прищемила дверью руку. С травматической ампутацией пальца пострадавшую доставили в клинику Педиатрического университета.

Она находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Педиатрическом университете Петербурга хирурги прооперировали ребенка, у которого в руках разорвалась петарда. Медики диагностировали у него повреждения пальцев, ногтей, нервов и сухожилий. Было принято решение о хирургическом вмешательстве. Пострадавший находится под наблюдением врачей.

Ранее пятилетняя девочка чуть не осталась без пальца из-за детской коляски.