В Хабаровске загорелся крупный супермаркет

Гипермаркет «РемиСити» загорелся в Хабаровске. Об этом сообщает телеканал »360».

На видео, опубликованных местными жителями в социальных сетях, видно, что из гипермаркета поднимаются высокие столбы черного дыма.

Позднее в Telegram-канале МЧС России появилась информация о том, что на место прибыли сотрудники пожарной охраны, которые занимаются ликвидацией возгорания. По уточненным данным, в «РемиСити» загорелась крыша.

Сотрудники пожарной охраны смогли оперативно ликвидировать открытое горение к 6.35 по МСК. На территории гипермаркета продолжается спасательная операция — также стало известно, что 220 посетителей комплекса смогли самостоятельно покинуть здание.

До этого стало известно, что в России планируют увеличить штрафы для владельцев опасных объектов, которые не соблюдают требования об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии.

Ранее сообщалось, что оставленная свечка стала причиной мощного пожара в приморском Спасске-Дальнем.