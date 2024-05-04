Фигуранты дел о хищениях в Минобороны лишились земли

У фигурантов дел о хищениях в Министерстве обороны России конфискованы земельные участки. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ» со ссылкой на Следственный комитет России.

Речь идет о руководстве ООО «ГК «Пикет»», а именно о гендиректору компании Андрее Есипове, финансовом директоре Виктории Антоновой и начальнике службы безопасности Михаиле Кальченко. По данным следствия, трое участников преступного сговора похитили деньги, на которые были приобретены акции и доли компаний, а также земельные участки в Подмосковье и бизнес-центр в Москве.

ООО «ГК «Пикет»» занималось производством и закупками средств индивидуальной бронезащиты (СИБЗ). По мнению следствия, компания при исполнении контракта в 20 тыс. комплектов различных бронежилетов для бойцов в зоне СВО похитила у Минобороны России два млрд рублей.

До этого Басманный суд Москвы заключил под стражу сотрудников ГК «Пикет» Михаила Кальченко и Викторию Антонову по делу о мошенничестве с бронежилетами.

Ранее в Москве арестовали топ-менеджера «Телеспорт груп» по делу о мошенничестве.