Искали на лодке, катере и вертолете: в Крыму четвертый день не могут найти срочников в открытом море В Крыму Черноморский флот и МЧС ищут троих срочников, унесенных в открытое море

В Крыму сильный ветер унес в открытое море резиновую лодку с тремя срочниками. Несмотря на то, что почти сразу за ними выехали спасатели, военнослужащих ищут четвертый день с помощью моторной лодки, катера и даже вертолета. Родственники пропавших передали всю необходимую информацию для скорейшего нахождения мужчин.

В Крыму спасатели ищут троих военнослужащих на весельной лодке, их унесло в открытое море, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«В настоящее время командованием воинской части и спасательными службами продолжаются поисковые мероприятия», — говорится в сообщении.

Не справились с погодой

По предварительным данным, военнослужащих-срочников одной из воинских частей дислоцировали в Крыму. 30 апреля около 14:30 (по московскому времени) трое мужчин вышли в море на резиновой весельной лодке. В тот день был сильный ветер, поэтому они не справились с управлением, в результате чего их унесло в открытое море.

«Сразу после обнаружения отсутствия военнослужащих, командованием подразделения незамедлительно были приняты меры для их поиска», — говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа, цитирует ТАСС.

РИА Новости пишет, что в 15:00 сотрудники МЧС ушли в море на моторной лодке, но военнослужащих они не нашли. По данным РБК, около 18:30 спасатели привлекли вертолеты Черноморского флота и вертолет МЧС России. После наступления темноты в море вышли три катера Черноморского флота. Однако поиски пока не дали результатов.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале уточнил, что двое пропавших – уроженцы республики, третий из Дагестана. С ним связалась мать одного из срочников, которая рассказала об инциденте.

Меняйло выяснил, что сослуживцы военнослужащих видели, как мужчин относит в открытое море. Именно они и вызвали спасателей.

«Поиски в прибрежной зоне пока, к сожалению, результата не дали. Мы немедленно связались с военной прокуратурой и оказываем всю возможную с нашей стороны помощь для поисков пропавших солдат», — написал Меняйло.

Глава Северной Осетии добавил, что связался с сестрой одного из пропавших, чтобы уточнить информацию для их поиска. Он отметил, что не оставляет «в беде никого, тем более земляков». По словам Меняйло, они намерены приложить все усилия, чтобы найти военнослужащих.