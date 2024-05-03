«Богу стыдно»: на Ставрополье пьяные студенты сожгли «Новый завет» в мангале В Ставропольском крае задержали трех студентов, которые сожгли Библию в мангале

В Ставропольском крае задержали трех студентов колледжа, которых подозревают в оскорблении чувств верующих. Они утверждают, что нашли под забором «Новый завет» и сожгли его, так как не понимали, что это за книга. При этом молодые люди записали все происходящее на камеру и выложили в сеть. На записи слышно, что студенты называют книгу божественной и знают о наказании за ее сожжение.

В Новоалександровске три молодых человека сожгли «Новый завет» в мангале, сняли это на видео и разослали в мессенджере. Злоумышленников задержали, сообщила пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю.

По предварительным данным, 2 мая трое местных жителей собрались во дворе дома, чтобы пожарить шашлыки. Молодой человек в розовой кепке положил в мангал «Новый завет», приговаривая: «Во имя Сына, Святого Духа». Его знакомый сказал, что так делать нельзя. Несмотря на это, все трое продолжили смеяться.

«Богу стыдно», — сказал один из молодых людей.

Мужчина в черной футболке заключил, что «Новый завет» не сгорит, так как это «божественная книга».

Все происходящее они записали на видео, которое затем опубликовали. Материал посмотрели и сотрудники правоохранительных органов, которые быстро установили личности подозреваемых.

В ближайшее время суд изберет в отношении молодых людей меру пресечения. Их подозревают нарушении статей УК «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» и «Хулиганство». Им грозит до семи лет лишения свободы.

Нашли Библию под забором

Telegram-канал Baza выяснил, что задержаны студенты филиала Ставропольского кооперативного техникума, им 17, 20 и 21 год.

20-летний подозреваемый заявил, что они нашли Библию под забором во время празднования дня рождения. По его словам, они не обратили внимание, что именно это за книга, но при этом молодой человек заметил в ней высказывания против бога и Иисуса. Он утверждает, что не знал о том, что это Священное Писание. При этом в видео четко слышно, как молодые люди осуждают поступок друга. Более того, один из них спросил, бывает ли Старый Завет.

Он также отметил, что не снимал и не выкладывал видео сожжения «Нового завета». Он не знает, как оно оказалось в публичном доступе. Мать молодого человека утверждает, что в тот вечер он был пьян, поэтому плохо помнит произошедшее.

Публичное извинение

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале опубликовал извинение молодого человека, который бросил Библию в огонь:

«Приношу свои извинения всем верующим, кого я обидел, раскаиваюсь в содеянном, обещаю больше никогда такого не делать».

Второй подозреваемый также раскаялся в поступке и признал вину. Он пообещал, что такого больше не повторится.

Владимиров написал, что родные подозреваемых переживают. Он отметил, что попросить прощения важно, но «словами не отменишь сделанного».

«Жизнь себе и своим семьям парни испортили. Но тут урок всем нам. Задача взрослых — уберегать молодых от беды. Учить уважать традиции, культуру и веру окружающих людей», — добавил губернатор.

Не научили в школе

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл считает, что молодые люди пошли на такой шаг из-за невоспитанности и религиозной неграмотности.

«Все православные верующие Ставрополья возмущены данным кощунственным поступком, совершенным в Великую Пятницу, когда вся Святая Церковь вспоминает страдания и смерть Христа Спасителя на Кресте. Это действие является результатом невоспитанности и полной религиозной неграмотности нашего подрастающего поколения», — говорится в заявлении Ставропольской и Невинномысской епархии, цитирует ТАСС.

Митрополит добавил, что подобные случаи только подтверждают необходимость введения «Основ духовно-нравственной культуры народов России» для школьников с пятого по девятый классы:

«В настоящее время нам необходимо бросить все усилия на духовно-нравственное просвещение нашего подрастающего поколения».