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Блинкен анонсировал, что новая помощь Киеву останется инвестициями в США

Блинкен: новая миллиардная военная помощь Украине останется инвестициями в США

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Tobias Hase/Global Look Press

Новая миллиардная военная помощь американских властей Украине останется инвестициями в США. С таким заявлением выступил госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе», — заявил он.

Госсекретарь пояснил, что помощь обеспечивает достойные рабочие места, что дает возможность помогать Украине.

Накануне стало известно, что США дополнительно передадут Украине оружие против глушения GPS. Контракт на $23,5 млн получит Scientific Applications and Research Associates Inc. для приобретения технологии Home-on-jam.

До этого страны G7 начали обсуждать выделение Украине нового пакета помощи за счет российских активов. При этом источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что «дискуссии по этой теме были сложными, и достижение соглашения может занять месяцы».

Ранее в США сравнили темпы производства боеприпасов в РФ и западных странах.

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