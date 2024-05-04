Школьная учительница спаивала и насиловала подростков

В штате Луизиана предъявлено обвинение педагогу средней школы, женщину подозревают в спаивании и изнасиловании мальчиков-подростков. Об этом сообщает Fox News.

По данным полиции, 35-летняя Алекса Вингертер в течение длительного времени вела переписку непристойного содержания со своими учениками. Женщина приглашала детей в местные бары и спаивала их, с некоторыми из школьников педагог вступала в интимную связь.

Когда о произошедшем стало известно руководству школы, американку задержали, следствие устанавливает точное число пострадавших от действий подозреваемой.

До этого сообщалось, что в штате Калифорния будут судить педагога средней школы, женщину обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетним учеником. 46-летней Мишель Солис, педагогу школы из города Гридли, предъявлено обвинение в изнасиловании 14-летнего мальчика. По данным службы шерифа, учительница несколько лет домогалась мальчика, она писала ему сообщения непристойного содержания, а в октябре 2023 года вступила с ребенком в интимную связь в школьном классе.

Ранее школьная учительница продавала учеников педофилам.