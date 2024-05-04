Бойцов СВО на передовой не оставили без пасхальных куличей

Полевой хлебозавод одного из подразделений Центрального военного округа испек для бойцов на передовой в зоне специальной военной операции пасхальные куличи. Об этом сообщает Минобороны России.

Начальник передвижного механизированного хлебозавода с позывным «Тихий» пояснил, что в обязанности его подразделения входит приготовление свежего хлеба для бойцов — в том числе в праздничные дни.

«В праздники мы относимся к этому по-особому, с душой. Чтобы приготовить что-то вкусненькое, сладенькое. Сегодня Пасха, приготовили куличи. Для нас это в радость, так как таким образом мы можем оказать поддержку товарищам, особую поддержку», — рассказал «Тихий».

По традиции, перед отправкой на фронт, куличи были освящены военным священником.

До этого врач Андрей Тяжельников рассказал, что соблюдавшим пост россиянам рекомендуется не налегать на яйца на разговение на Пасху — лучше всего съесть одно-два яйца и не заставлять страдать ЖКТ.

Ранее стало известно, сколько придется потратить жителю Подмосковья на продукты для кулича.