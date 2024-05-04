Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в трех регионах — в центре и на востоке Украины. Это следует из данных официального ресурса по оповещению.

Предупреждение об угрозе звучит в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

До этого тревогу объявляли и затем отменяли в ряде украинских регионов, в том числе в Днепропетровской и Николаевской областях.

4 мая в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отошли на значительное расстояние от границы с Белгородской областью.

Днем ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что ВСУ не смогли отразить российское наступление в Донбассе.

3 мая британский военный аналитик Александр Меркурис заявлял, что украинские чиновники в частных разговорах признают скорую потерю Донбасса.

В апреле бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сказал, что взятие Часова Яра российскими войсками приведет к тому, что на Украине падет весь фронт.

Ранее Зеленский заявил о новом этапе конфликта с Россией.