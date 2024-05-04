«Существование Украины зависит от нас». Боррель назвал срок капитуляции Киева без помощи Запада Боррель предрек Украине поражение «за две недели» без поставок западного оружия

Существование Украины зависит от поставок западного оружия, заявил глава дипломатии ЕС на встрече со студентами в Оксфордском университете. Жозеп Боррель также назвал Россию «главной угрозой для Европы» и призвал к ясному осознанию этого риска.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления в Оксфордском университете в Великобритании заявил, что без поставок западного оружия Украина капитулирует «за две недели».

«Существование Украины зависит от нас. Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки», — сказал он.

Он подчеркнул, что в случае прекращения поставок оружия, Украина не сможет оказать сопротивление и будет вынуждена капитулировать.

Россия — главная угроза существования Европы

Глава европейской дипломатии также отметил, что Россия является «главной угрозой для существования Европы». Он подчеркнул необходимость ясного осознания и принятия этого риска.

Обсуждая возможные сценарии дальнейшего развития украинского конфликта, Боррель обратился к студентам с вопросом о том, как они реагировали бы на возможное вторжение российских войск в их страны.

Он подчеркнул, что молодое поколение, вероятно, не будет готово идти воевать за Киев, однако спросил, будут ли они готовы присоединиться к армии, необходимой для противодействия вторжению. Боррель отметил, что настало время задуматься над этим вопросом.

Подчеркивая важность ситуации, он призвал к поддержке Украины, как страны, которая стоит на защите интересов Евросоюза от «российского вторжения».

Опасения о возможном поражении Украины в конце апреля выражал также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Во время пресс-конференции в Киеве он заявил, что будет очень дорого стоить Североатлантическому альянсу.

«Самый крупный риск — это если президент Путин достигнет целей и если Путин выиграет», — сказал тогда он.

По мнению Столтенберга, в случае победы России странам-членам НАТО придется выделить «невероятно большое количество денег» и инвестировать их в свою безопасность.

«Грандиозное признание»

Слова Борреля прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав его грандиозным признанием относительно западной поддержки Украины.

«Вот вам и вся «формула мира» — прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму», — написала она в своем Telegram-канале.

Украина продержится неделю

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что в случае прекращения поставок западного вооружения Украине, страна сможет продержаться лишь неделю. Он подчеркнул, что с виду сбалансированный бюджет Украины является результатом значительных ежемесячных вливаний средств со стороны западных стран.

«Где-то четыре-пять миллиардов ежемесячно по разным каналам — это кредиты, всякие гранты и так далее — поступают на Украину. Стоит это только прекратить – все, через неделю все ляжет», — говорил он.

Россия осуждает западные государства за предоставление военной помощи Украине, утверждая, что эта помощь не изменит хода боевых действий, и что цели спецоперации будут достигнуты.