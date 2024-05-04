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«Существование Украины зависит от нас». Боррель назвал срок капитуляции Киева без помощи Запада

Боррель предрек Украине поражение «за две недели» без поставок западного оружия

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Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Mohamed Azakir/Reuters
Существование Украины зависит от поставок западного оружия, заявил глава дипломатии ЕС на встрече со студентами в Оксфордском университете. Жозеп Боррель также назвал Россию «главной угрозой для Европы» и призвал к ясному осознанию этого риска.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления в Оксфордском университете в Великобритании заявил, что без поставок западного оружия Украина капитулирует «за две недели».

«Существование Украины зависит от нас. Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки», — сказал он.

Он подчеркнул, что в случае прекращения поставок оружия, Украина не сможет оказать сопротивление и будет вынуждена капитулировать.

Россия — главная угроза существования Европы

Глава европейской дипломатии также отметил, что Россия является «главной угрозой для существования Европы». Он подчеркнул необходимость ясного осознания и принятия этого риска.

Обсуждая возможные сценарии дальнейшего развития украинского конфликта, Боррель обратился к студентам с вопросом о том, как они реагировали бы на возможное вторжение российских войск в их страны.

Он подчеркнул, что молодое поколение, вероятно, не будет готово идти воевать за Киев, однако спросил, будут ли они готовы присоединиться к армии, необходимой для противодействия вторжению. Боррель отметил, что настало время задуматься над этим вопросом.

Подчеркивая важность ситуации, он призвал к поддержке Украины, как страны, которая стоит на защите интересов Евросоюза от «российского вторжения».

Опасения о возможном поражении Украины в конце апреля выражал также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Во время пресс-конференции в Киеве он заявил, что будет очень дорого стоить Североатлантическому альянсу.

«Самый крупный риск — это если президент Путин достигнет целей и если Путин выиграет», — сказал тогда он.

По мнению Столтенберга, в случае победы России странам-членам НАТО придется выделить «невероятно большое количество денег» и инвестировать их в свою безопасность.

«Грандиозное признание»

Слова Борреля прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав его грандиозным признанием относительно западной поддержки Украины.

«Вот вам и вся «формула мира» — прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму», — написала она в своем Telegram-канале.

Украина продержится неделю

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что в случае прекращения поставок западного вооружения Украине, страна сможет продержаться лишь неделю. Он подчеркнул, что с виду сбалансированный бюджет Украины является результатом значительных ежемесячных вливаний средств со стороны западных стран.

«Где-то четыре-пять миллиардов ежемесячно по разным каналам — это кредиты, всякие гранты и так далее — поступают на Украину. Стоит это только прекратить – все, через неделю все ляжет», — говорил он.

Россия осуждает западные государства за предоставление военной помощи Украине, утверждая, что эта помощь не изменит хода боевых действий, и что цели спецоперации будут достигнуты.

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