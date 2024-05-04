«Существование Украины зависит от нас». Боррель назвал срок капитуляции Киева без помощи Запада

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления в Оксфордском университете в Великобритании заявил, что без поставок западного оружия Украина капитулирует «за две недели».
«Существование Украины зависит от нас. Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки», — сказал он.
Он подчеркнул, что в случае прекращения поставок оружия, Украина не сможет оказать сопротивление и будет вынуждена капитулировать.
Россия — главная угроза существования Европы
Глава европейской дипломатии также отметил, что Россия является «главной угрозой для существования Европы». Он подчеркнул необходимость ясного осознания и принятия этого риска.
Обсуждая возможные сценарии дальнейшего развития украинского конфликта, Боррель обратился к студентам с вопросом о том, как они реагировали бы на возможное вторжение российских войск в их страны.
Он подчеркнул, что молодое поколение, вероятно, не будет готово идти воевать за Киев, однако спросил, будут ли они готовы присоединиться к армии, необходимой для противодействия вторжению. Боррель отметил, что настало время задуматься над этим вопросом.
Подчеркивая важность ситуации, он призвал к поддержке Украины, как страны, которая стоит на защите интересов Евросоюза от «российского вторжения».
Опасения о возможном поражении Украины в конце апреля выражал также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Во время пресс-конференции в Киеве он заявил, что будет очень дорого стоить Североатлантическому альянсу.
«Самый крупный риск — это если президент Путин достигнет целей и если Путин выиграет», — сказал тогда он.
По мнению Столтенберга, в случае победы России странам-членам НАТО придется выделить «невероятно большое количество денег» и инвестировать их в свою безопасность.
«Грандиозное признание»
Слова Борреля прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав его грандиозным признанием относительно западной поддержки Украины.
«Вот вам и вся «формула мира» — прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму», — написала она в своем Telegram-канале.
Украина продержится неделю
В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что в случае прекращения поставок западного вооружения Украине, страна сможет продержаться лишь неделю. Он подчеркнул, что с виду сбалансированный бюджет Украины является результатом значительных ежемесячных вливаний средств со стороны западных стран.
«Где-то четыре-пять миллиардов ежемесячно по разным каналам — это кредиты, всякие гранты и так далее — поступают на Украину. Стоит это только прекратить – все, через неделю все ляжет», — говорил он.
Россия осуждает западные государства за предоставление военной помощи Украине, утверждая, что эта помощь не изменит хода боевых действий, и что цели спецоперации будут достигнуты.