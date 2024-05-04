ПВО РФ сбила четыре ракеты ATACMS в Крыму

Российские системы ПВО сбили над Крымом американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые запустили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением <…> «Атакмс» по объектам на территории РФ», — отметили в ведомстве.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По данным министерства, дежурные средства ПВО ликвидировали четыре боеприпаса над Крымским полуостровом.

3 мая в Пентагоне заявили о наличии достаточного количества ракет ATACMS для нужд США и Украины. По словам помощника министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дугласа Буша, с конвейеров американских оборонных предприятий сходит много ATACMS.

До этого бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала New Atlas заявил, что применяемые в составе ОТРК «Искандер» ракеты превосходят аналогичные им американские ATACMS по всем характеристикам.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.