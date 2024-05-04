Куба откроет новые рейсы из Москвы

На Остров Свободы появится больше рейсов из Москвы в зимний и осенний периоды, когда на Кубе продолжается высокий туристический сезон. Об этом ТАСС заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда.

«Сегодня на Кубу летает не только Pegas Touristik, но и авиакомпания «Россия», которая сейчас решила не летать в Гавану, потому что не было хорошей заполняемости обратных рейсов. Они восстановят рейсы в октябре», — рассказал Гарсиа.

По словам кубинского министра, в данный момент прорабатывается возможность диверсификации направлений, так как пока что наибольшей популярностью пользуются Варадеро и Кайо-Коко. Гарсия добавил, что в перспективе будут прорабатываться рейсы на Кубу не только из Москвы, но также из Санкт-Петербурга.

Министр подчеркнул, что Куба может предложить россиянам не только пляжный отдых.

До этого Россия установила новый туристический рекорд на Кубе.

Ранее эксперты назвали цифры ожидаемого турпотока на майские праздники.