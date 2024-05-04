Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Куба откроет новые рейсы из Москвы

Министр туризма Кубы заявил, что на Остров Свободы появится больше рейсов

close
100%
Shutterstock

На Остров Свободы появится больше рейсов из Москвы в зимний и осенний периоды, когда на Кубе продолжается высокий туристический сезон. Об этом ТАСС заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда.

«Сегодня на Кубу летает не только Pegas Touristik, но и авиакомпания «Россия», которая сейчас решила не летать в Гавану, потому что не было хорошей заполняемости обратных рейсов. Они восстановят рейсы в октябре», — рассказал Гарсиа.

По словам кубинского министра, в данный момент прорабатывается возможность диверсификации направлений, так как пока что наибольшей популярностью пользуются Варадеро и Кайо-Коко. Гарсия добавил, что в перспективе будут прорабатываться рейсы на Кубу не только из Москвы, но также из Санкт-Петербурга.

Министр подчеркнул, что Куба может предложить россиянам не только пляжный отдых.

До этого Россия установила новый туристический рекорд на Кубе.

Ранее эксперты назвали цифры ожидаемого турпотока на майские праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами