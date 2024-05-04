Украинские войска отошли от границы с Белгородской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отошли на значительное расстояние от границы с Белгородской областью. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Оператор беспилотника с позывным Танкист рассказал, что к настоящему времени противник отошел от границы на довольно большое расстояние, в ближайших лесопосадках военнослужащих ВСУ не наблюдается. В приграничных населенных пунктах операторы видят по 2-3 украинских военнослужащих, движения техники нет.

В Министерстве обороны пояснили, что военнослужащие российских разведывательных подразделений наблюдают за российско-украинской границей днем и ночью. Периодически удается выявлять скопления живой силы и техники, месторасположение огневых точек и позиций артиллерийских орудий.

3 мая в Финляндии заявили об обнаружении нелегальной разведки у границы с Россией. Впервые с 2006 года было возбуждено уголовное дело по этому поводу.

Ранее украинский политолог спрогнозировал скорый выход ВС РФ к границам ДНР и ЛНР.