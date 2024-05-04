Суммы штрафов для судоводителей поднимут до уровня санкций для водителей автомобилей

МЧС России намерено сравнять штрафы за нарушения при управлении маломерными судами с санкциями для водителей наземного транспорта. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас ряд статей КоАП РФ ввиду низких штрафов не выполняют в должной мере превентивную функцию, ‎и это негативно сказывается на уровне безопасности людей на водных объектах при пользовании маломерными судами. При этом штрафные санкции ‎за аналогичные правонарушения в отношении водителей транспортных средств многократно выше.

«Предлагается увеличить штрафные санкции ‎в статьи 11.8.1, 11.9, 11.10, 11.12, 11.13 КоАП РФ по аналогии со статьями КоАП РФ, предусматривающими штрафы для водителей транспортных средств», — сказано в записке.

До этого МЧС России предложило повысить штрафы за нарушения пожарной безопасности и проектирование автоматических систем пожаротушения (АСП).

Стало известно также, что в России планируют увеличить штрафы для владельцев опасных объектов, которые не соблюдают требования об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии.

Ранее в России захотели смягчить требования к тонировке машин.