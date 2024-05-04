Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суммы штрафов для судоводителей поднимут до уровня санкций для водителей автомобилей

МЧС РФ предложило поднять штрафы за нарушения при управлении маломерными судами

close
100%
Варвара Гертье/РИА «Новости»

МЧС России намерено сравнять штрафы за нарушения при управлении маломерными судами с санкциями для водителей наземного транспорта. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас ряд статей КоАП РФ ввиду низких штрафов не выполняют в должной мере превентивную функцию, ‎и это негативно сказывается на уровне безопасности людей на водных объектах при пользовании маломерными судами. При этом штрафные санкции ‎за аналогичные правонарушения в отношении водителей транспортных средств многократно выше.

«Предлагается увеличить штрафные санкции ‎в статьи 11.8.1, 11.9, 11.10, 11.12, 11.13 КоАП РФ по аналогии со статьями КоАП РФ, предусматривающими штрафы для водителей транспортных средств», — сказано в записке.

До этого МЧС России предложило повысить штрафы за нарушения пожарной безопасности и проектирование автоматических систем пожаротушения (АСП).

Стало известно также, что в России планируют увеличить штрафы для владельцев опасных объектов, которые не соблюдают требования об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии.

Ранее в России захотели смягчить требования к тонировке машин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами