В России планируют увеличить штрафы для владельцев опасных объектов без страховки

В России планируют увеличить штрафы для владельцев опасных объектов, которые не соблюдают требования об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии. Документ с предложениями о внесении изменений в КоАП опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что предложения сформированы «с учетом произошедшего 14 августа 2023 года крупного пожара ‎на автозаправочной станции в г. Махачкале (Республика Дагестан)».

В тот день поздним вечером в селе Новокули в автосервисе прогремел мощный взрыв, после чего начался сильный пожар. В это время напротив АЗС находилось много людей.

Тогда же стало известно, что в СТО хранилось около 100 тонн селитры, которая крайне взрывоопасна.

Ранее сообщалось, что оставленная свечка стала причиной мощного пожара в приморском Спасске-Дальнем.