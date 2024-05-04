Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России планируют увеличить штрафы для владельцев опасных объектов без страховки

После взрыва в Дагестане в РФ повысят штрафы для владельцев опасных объектов

close
100%
Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

В России планируют увеличить штрафы для владельцев опасных объектов, которые не соблюдают требования об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии. Документ с предложениями о внесении изменений в КоАП опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что предложения сформированы «с учетом произошедшего 14 августа 2023 года крупного пожара ‎на автозаправочной станции в г. Махачкале (Республика Дагестан)».

В тот день поздним вечером в селе Новокули в автосервисе прогремел мощный взрыв, после чего начался сильный пожар. В это время напротив АЗС находилось много людей.

Тогда же стало известно, что в СТО хранилось около 100 тонн селитры, которая крайне взрывоопасна.

Ранее сообщалось, что оставленная свечка стала причиной мощного пожара в приморском Спасске-Дальнем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами