Уровень воды в реке Ишим в Абатском районе Тюменской области начал снижаться впервые с момента прихода большой воды в район. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства региона.

По информации центра, уровень воды снизился на 1 см и составил 1 235 см. Критическая отметка для Ишима на данной территории — 960 см.

До этого губернатор региона Александр Моор заявлял, что снижение уровня воды в реке Ишим около села Абатское должно начаться с 5 мая.

Днем 1 мая уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское достиг отметки в 1230 см. Из-за половодья на федеральной трассе Р-402, которая проходит рядом с населенным пунктом, было организовано реверсивное движение.

В тот же день Главное управление МЧС РФ по Тюменской области сообщило, что из Абатского района эвакуировали более 1300 человек.

Ранее уровень воды в тюменском селе Викулово превысил рекордные отметки семилетней давности.