Артиллерия РФ накрыла группу ВСУ у границы Белгородской области

Артиллеристы группировки войск прикрытия накрыли группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая направлялась к госгранице у Белгородской области. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на командира подразделения с позывном «Соната».

Атаку провел расчет РСЗО «Град».

«Сейчас передали, что замечено движение групп ВСУ. Сейчас мы их будем наказывать», — отметил артиллерист.

Он пояснил, что по разведданным, в состав группы входили операторы беспилотников.

«Поражали мы их осколочно-фугасными ракетами», — сказал командир подразделения.

По его словам, необходимое число снарядов израсходовали с запасом, чтобы максимально накрыть площадь поражения и наверняка уничтожить противника. Российские бойцы предположили, что украинские солдаты планировали «какую-то провокацию» у российских рубежей.

Накануне стало известно, что артиллеристы РФ не дают ВСУ спокойно закрепляться на правом берегу Днепра.

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