Третьеклассник из Новороссийска перевел мошенникам 110 тыс. рублей с карты матери

В Новороссийске мошенники обманули 10-летнего мальчика и убедили его перевести все деньги с карты матери, ради бонусов в игре. Об этом сообщает городское управление МВД.

Третьеклассник играл в популярную онлайн-игру, мальчик нашел в одном из мессенджеров бот, с помощью которого можно было получить бонусы и промокоды.

С ребенком вышли на связь аферисты, они убедили школьника взять телефон матери, сфотографировать банковские приложения и переслать им смс-коды, со счета матери списались все деньги — 110 тысяч рублей. Злоумышленников разыскивают.

До этого сообщалось, что школьник из Петербурга отдал деньги родителей мошенникам из-за желания получить инвентарь для игры. С 13-летним мальчиком связались неизвестные и предложили несколько предметов, которые можно купить в приложении, бесплатно. Чтобы получить снаряжение и оружие, ребенок отправил аферистам скриншот банковского приложения, которым пользуются родители.

Ранее школьник перевел мошенникам более 500 тысяч рублей с карты отца за бонусы в Roblox.