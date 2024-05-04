Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по биологии за 10-й класс
Ответьте на несколько вопросов по биологии и узнайте свою оценку
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Издательство «Просвещение»/Freepik
Сможете вспомнить, что означает слово «терминатор» в биологии? И Арнольд Шварценеггер здесь ни при чем. А знаете, из каких неорганических веществ растения получают глюкозу в результате фотосинтеза? Еще больше интересных вопросов по предмету от Яны Ворониной, учителя биологии Филипповской школы, — в тесте «Газеты.Ru».
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