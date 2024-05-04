Россиян предупредили о скрытых угрозах шашлыка

Шашлык нельзя назвать полезным продуктом, поскольку сам способ приготовления мяса на углях является вредным для здоровья. Это связано с тем, что в процессе жарки образуются продукты горения и окисления жиров, которые являются опаснейшими канцерогенами для человека (то есть повышают риск онкологических заболеваний, особенно рака кишечника), рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

«Особенно в этом плане вредно приготовление на углях жирных сортов мяса. Чем больше жира, тем больше образуется канцерогенов, и тем вреднее шашлык», — объяснила она.

Кроме того, такой способ жарки приводит к образованию большого количества конечных продуктов гликации, которые в настоящее время считаются причиной ряда заболеваний (ожирения, сахарного диабета, онкологических заболеваний), а также запускают процесс старения организма.

«Способы снижения образования вредных веществ при приготовлении шашлыка — это использование маринования и выбор нежирного мяса. Некоторые маринады содержат фитохимические вещества, которые снижают образование бензпиренов и других канцерогенов в мясе. К таким маринадам относятся: сухое вино, яблочный и виноградный уксус, соевый соус, лимонный или томатный сок, кефир», — рассказала эксперт.

Мариновать мясо желательно в течение нескольких часов, хотя бы полчаса.

«Худшим маринадом я бы назвала тот, который сделан из неизвестных ингредиентов. Это такие варианты, как уже готовое замаринованное мясо в супермаркете, например. Как правило, для такого полуфабриката берется мясо с истекающим сроком годности и не лучшего качества, а для маринада используются уксус, специи и томатная паста для улучшения внешнего вида, вкуса и запаха продукта», — добавила врач.

Выбор правильного мяса — важный шаг в приготовлении шашлыка.

«Это нежирное куриное мясо без кожи, индейка. Говядина, баранина и свинина тоже подходят, но выбрать нужно нежирные сорта и перед подготовкой к жарке срезать весь видимый жир. С курицы нужно снять кожу и использовать лучше готовое куриное филе, не крылышки или бедрышки с кожей», — рекомендовала специалист.

По словам врача, самый вредный вариант шашлыка (барбекю) — это жареные на углях колбаски или другие продукты мясной гастрономии. При их жарке образуется максимальное количество канцерогенов и конечных продуктов гликации.

«Использование свежих или обжаренных на гриле овощей в качестве гарнира снижает вред от жареного мяса. Овощи содержат большое количество антиоксидантов, обезвреживающих вредные вещества, а также клетчатку, способствующую лучшему пищеварению», — отметила врач.

Без вреда для здоровья можно съедать одну порцию шашлыка — 200 граммов готового мяса и не чаще, чем 1 раз в 2-4 недели в сезон. Такое количество организм способен переварить и усвоить без проблем для здоровья. Большие количества увеличивают поступление вредных веществ в организм, а также являются нагрузкой на желудочно-кишечный тракт, так как это довольно тяжелая пища. Кроме того, любители шашлыка часто набирают лишний вес из-за высокой калорийности таких блюд, резюмировала Михалева.

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