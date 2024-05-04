Президент Сербии назвал человека, способного помочь с завершением некоторых войн

Все в мире возлагают большие надежды на мирные инициативы председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. Об этом в интервью Центральному телевидению Китая заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Все в мире, независимо от того, что они говорят в публичном пространстве, все возлагают большие надежды на инициативы председателя Си по привнесению мира в сегодняшний мир. Я хорошо это знаю, потому что я общаюсь со всеми», — заявил Вучич в преддверии визита Си Цзиньпина в Сербию.

Вучич назвал китайского лидера «одним из редких людей в мире, которые могут действительно внести вклад в завершение некоторых войн и установление долгосрочного мира».

До этого сообщалось, что Си Цзиньпин нанесет визиты в Сербию, Францию и Венгрию в период с 5 по 10 мая.

В конце апреля издание Bloomberg писало, что президент Франции Эммануэль Макрон стремится через Си Цзиньпина повлиять на президента России Владимира Путина и позицию РФ относительно украинского конфликта, французский лидер также планирует с выгодой для Парижа использовать визит лидера Китая во Францию.

Ранее стала известна дата визита Путина в Китай.