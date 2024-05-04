Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Сербии назвал человека, способного помочь с завершением некоторых войн

Вучич заявил, что глава КНР Си Цзиньпин может помочь завершить некоторые войны

close
100%
Darko Vojinovic/AP

Все в мире возлагают большие надежды на мирные инициативы председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. Об этом в интервью Центральному телевидению Китая заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Все в мире, независимо от того, что они говорят в публичном пространстве, все возлагают большие надежды на инициативы председателя Си по привнесению мира в сегодняшний мир. Я хорошо это знаю, потому что я общаюсь со всеми», — заявил Вучич в преддверии визита Си Цзиньпина в Сербию.

Вучич назвал китайского лидера «одним из редких людей в мире, которые могут действительно внести вклад в завершение некоторых войн и установление долгосрочного мира».

До этого сообщалось, что Си Цзиньпин нанесет визиты в Сербию, Францию и Венгрию в период с 5 по 10 мая.

В конце апреля издание Bloomberg писало, что президент Франции Эммануэль Макрон стремится через Си Цзиньпина повлиять на президента России Владимира Путина и позицию РФ относительно украинского конфликта, французский лидер также планирует с выгодой для Парижа использовать визит лидера Китая во Францию.

Ранее стала известна дата визита Путина в Китай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами