Пропалестинские акции в университетах США, возможно, не были спонтанными

Пропалестинские протесты в университетах США не были спонтанными, им предшествовала длительная подготовка и планирование. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Политическая тактика, лежащая в основе некоторых демонстраций, была результатом месяцев подготовки, планирования и поощрения давними активистами и группами левого толка», — утверждается в публикации.

В частности, в Нью-Йорке организаторы палаточного лагеря в Колумбийском университете консультировались с участниками прошлых протестов на территории учебного заведения, представителями движения «Национальные студенты за справедливость в Палестине» и даже с бывшими членами леворадикальной организации «Черные пантеры» (просуществовала до 1982 года).

В последнее время по США прокатилась волна пропалестинских демонстраций, основными участниками которых стали студенты. За несколько дней полиция арестовала не менее тысячи человек. Считается, что это самый масштабный ответ полиции на активизм учащихся за последние годы.

2 мая в конгрессе США приняли законопроект, направленный против пропалестинских акций. В частности, плакаты с призывами к интифаде на палестинских территориях, которые часто держат студенты на пропалестинских акциях, будут считаться проявлениями антисемитизма. Если вузы не будут наказывать нарушителей, это скажется на их финансировании.

Ранее американская разведка опровергла причастность России к пропалестинским акциям в США.