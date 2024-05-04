Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пропалестинские акции в университетах США, возможно, не были спонтанными

WSJ: пропалестинским акциям в университетах США предшествовали месяцы подготовки

close
100%
Bonnie Cash/Reuters

Пропалестинские протесты в университетах США не были спонтанными, им предшествовала длительная подготовка и планирование. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Политическая тактика, лежащая в основе некоторых демонстраций, была результатом месяцев подготовки, планирования и поощрения давними активистами и группами левого толка», — утверждается в публикации.

В частности, в Нью-Йорке организаторы палаточного лагеря в Колумбийском университете консультировались с участниками прошлых протестов на территории учебного заведения, представителями движения «Национальные студенты за справедливость в Палестине» и даже с бывшими членами леворадикальной организации «Черные пантеры» (просуществовала до 1982 года).

В последнее время по США прокатилась волна пропалестинских демонстраций, основными участниками которых стали студенты. За несколько дней полиция арестовала не менее тысячи человек. Считается, что это самый масштабный ответ полиции на активизм учащихся за последние годы.

2 мая в конгрессе США приняли законопроект, направленный против пропалестинских акций. В частности, плакаты с призывами к интифаде на палестинских территориях, которые часто держат студенты на пропалестинских акциях, будут считаться проявлениями антисемитизма. Если вузы не будут наказывать нарушителей, это скажется на их финансировании.

Ранее американская разведка опровергла причастность России к пропалестинским акциям в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами