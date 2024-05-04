Открытое горение в хабаровском торговом центре ликвидировали

Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение в торговом центре в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение в Хабаровске. Предварительно, площадь пожара составила 1100 квадратных метров», — говорится в сообщении.

До этого в МЧС рассказали о пожаре в торговом центре «РемиСити» в Хабаровске, самостоятельно из здания эвакуировались 270 человек, на месте работали 20 спасателей и 10 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

3 мая произошел пожар в воинской части, расположенной на Проспекте Космонавтов в Екатеринбурге.

В этот же день сообщалось, что в Берлине произошел крупный пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl.

В феврале сообщалось о пожаре на территории одной из воинских частей, находящихся в Ставрополе.

Ранее пожарный пострадал из-за возгорания на востоке Москвы.