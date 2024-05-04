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«Ванкувер» с двумя российскими хоккеистами вышел в плей-офф НХЛ

«Ванкувер» с Задоровым и Михеевым выбил «Нэшвилл» из плей-офф НХЛ

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Sergei Belski-USA TODAY Sports/Reuters

«Ванкувер Кэнакс» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в шестом матче четвертьфинальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле, завершилась поражением хозяйской команды со счетом 0:1. Автором единственной шайбы стал Пиус Зутер. Ассистентами выступили Брок Бозер и Элиас Петтерссон.

Российские игроки «Кэнакс» Илья Михеев и Никита Задоров результативными действиями не отличились.

Таким образом, «Ванкувер» победил в серии со счетом 4-2. В следующем раунде плей-офф НХЛ команда сразится с «Эдмонтон Ойлерз».

30 ноября 2023 года 28-летний защитник Задоров был обменян в «Ванкувер Кэнакс» из «Калгари Флэймз» на выбор в пятом раунде драфта 2024 года и выбор в третьем раунде драфта 2026 года. Михеев, который выступает на позиции нападающего, 13 июля 2022 года после окончания контракта с «Торонто Мейпл Лифс» вышел на рынок свободных агентов и заключил контракт с «Ванкувер Кэнакс» на четыре года и общую сумму $ 19 млн. со среднегодовой зарплатой в $ 4,75 млн.

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