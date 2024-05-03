150 врачей вступились за педиатра Буянову. Ее арестовали после жалобы вдовы бойца СВО Врачи в стихах призвали освободить педиатра Буянову, обвиняемую в дискредитации армии

Российские врачи записали видеообращение, в котором потребовали отпустить из СИЗО врача-педиатра Надежду Буянову, обвиняемую в дискредитации ВС РФ. Она якобы сказала своему семилетнему пациенту, что его погибший на СВО отец был «законной целью для Украины». При этом никаких доказательств ее слов, кроме утверждений матери мальчика, нет. Врачи считают, что травля их коллеги отобьет у молодежи желание идти в медицину.

Более 150 российских врачей потребовали отпустить из СИЗО 67-летнего педиатра Надежду Буянову, обвиняемую в дискредитации российской армии. Они записали видеообращение в стихотворной форме, в котором выступили против установленной судом меры пресечения:

Наш гиппократов долг вступаться за коллег,

Вступаться за врачей велят мораль и карма.

Буянова такой приличный человек,

Что даже злейший враг в нее не бросит камнем.

В обращении врачи напомнили, что против детского врача возбудили уголовное дело из-за жалобы матери одного из пациентов Буяновой. При этом ни записи, ни других доказательств в деле нет. Вдова участника СВО Анастасия Акиньшина утверждает, что Буянова на приеме якобы сказала ее семилетнему сыну, что его погибший отец был «законной целью для Украины». Медики подчеркнули, что никто кроме женщины этого не слышал, свидетелей нет. Врачи также отметили, что фактически женщина не является вдовой военнослужащего, так как давно развелась с ним и вступила в новый брак. Врачи также создали отдельный Telegram-канал, в котором собирают подписи в поддержку женщины.

В феврале суд избрал мерой пресечения для Буяновой запрет определенных действий. По словам медиков, в конце апреля Буянову отправили в СИЗО из-за ее поездки к родственникам, хотя сотрудники правоохранительных органов не выдали ей предписания отмечаться о своем местонахождении. Они добавили, что в интернете «идет скандал и травля педиатра»:

Нам за русский суд, ей-богу, не удобно.

Учителя, врача, студента, школяра

Сегодня обвинить способны в чем угодно.

Учили нас не так, но, господи, прости,

Страна сошла с ума, смешались чет и нечет.

Сегодня те, кто лечит, видно, не в чести.

В почете только тот, кто судит и калечит.

Врачи добавили, что в их профессии и раньше были проблемы, но сейчас настало «неприятное» время. Им кажется, что цель России — увеличить число вдов и уменьшить число педиатров. Медики подчеркнули, что дело Буяновой «дает молодежи мощный сигнал — не идите в медицину».

Дело педиатра Буяновой

1 февраля Telegram-канал Mash написал, что 34-летняя Анастасия Акиньшина пришла в московскую поликлинику №140 с двумя детьми, так как у ее семилетнего сына появились проблемы с глазом. Мать утверждает, что во время осмотра мальчик стал капризничать, поэтому дежурный терапевт Надежда Буянова уточнила причины подобного поведения. Акиньшина ответила, что у ее сына недавно погиб отец на СВО. В ответ педиатр якобы сказала, что мужчина был «законной целью для Украины» и они сами виноваты. По словам адвоката Буяновой Оскара Черджиева, на приеме врач «лишь установила подозрение на «расстройство поведения», а мать, возможно, пришла в ярость, подумав, что из ее сына хотят сделать больного».

После приема Акиньшина обратилась в полицию. Она потребовала привлечь 67-летнего педиатра к уголовной ответственности за распространение фейков о российской армии. Акиньшина отмечала, что врач раньше жила на Украине. Надежда Буянова родом из Украины. В 1984 году она получила диплом по специальности «Педиатрия» в Львовском медицинском университете. Как рассказал журналистам ее знакомый, женщина переехала в Россию в первой половине 1990-х годов, после этого работала в сфере здравоохранения в Москве. В своем заявлении Акиньшина попросила органы проверить, не спонсирует ли Буянова ВСУ, а также законность ее нахождения на территории РФ. Врач оформила российское гражданство более 30 лет назад.

Буянова отрицает все обвинения. Свидетелей произошедшего нет, в кабинете не велась аудиозапись. Тем не менее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В квартире педиатра провели обыск, ее уволили из поликлиники.

«В квартире проводился обыск, на который меня не пускали, а после пожилую женщину допрашивали всю ночь», — рассказал адвокат 3 февраля.

Адвокат Буяновой подчеркнул в разговоре с ТАСС, что в деле педиатра нет ни одного доказательства слов врача о погибшем отце мальчика.

«Должна вестись аудиозапись приема, я сказал, что давайте прослушаем, но следователь снял этот вопрос. <...> В самой фабуле о привлечении в качестве обвиняемой также нет ссылок на конкретные слова. Дело высосано из пальца и подлежит прекращению за отсутствием состава преступления», — отметил Черджиев.

В тот день Тушинский суд оставил врача на свободе, но в качестве меры пресечения запретил ей совершать определенные действия. Однако уже в конце апреля женщина оказалась в СИЗО, так как выезжала из Москвы.

«Я считаю, что абсолютно незаконно. Меру пресечения она не нарушала. Завтра же постановление суда будет обжаловано», — сказал адвокат РБК.

По данным РИА Новости, 2 мая дело Буяновой передали в суд для рассмотрения по существу. Дату первого заседания пока не назначили. Буяновой предъявили обвинение по статье «Публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». Ей грозит до десяти лет лишения свободы.