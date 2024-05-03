Против СВО, за ЛГБТ*. В Москве арестовали члена Молодежного парламента при Госдуме В Москве арестовали студента НИУ ВШЭ за пропаганду ЛГБТ* и дискредитацию армии

В Москве суд приговорил студента НИУ ВШЭ и главу комиссии Молодежного парламента при Госдуме РФ Данила Морозова к аресту на 15 суток и к штрафу в размере 50 тысяч рублей за посты с символикой ЛГБТ** и дискредитацию российской армии. По предварительным данным, материалы были опубликованы еще в 2022 году. Telegram-канал, в котором были опубликованы эти материалы, сейчас удален.

Тверской суд Москвы оштрафовал и арестовал на 15 суток Данилу Морозова — студента Высшей школы экономики, который также является председателем комиссии Молодежного парламента при Государственной думе РФ по регламенту и контролю. Его обвиняют в публикации поста с символикой ЛГБТ-движения («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) сообщила пресс-служба столичных судов:

«Морозов Данил Андреевич признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами)».

Кроме этого, его признали виновным в публичной дискредитации российской армии:

«Обучающийся в ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики» разместил в социальной сети «Telegram» канала под названием «Оперуполномоченный в отставке» опубликовал материалы, выражающие негативное отношение к проводимо СВО на территории Украины» (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Помимо ареста, Морозова обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Telegram-канал «Оперуполномоченный в отставке», в котором якобы были опубликованы посты, сейчас удален. Mash выяснил, что материалы с ЛГБТ-символикой были опубликованы в нем еще в 2022 году.

Исключили из Госдумы

Молодежный парламент ГД сообщил в Telergam-канале, что с 3 мая Морозов не входит в их организацию. Его исключили в связи «с действиями, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию» МП. В тот же день они организовали внеочередное собрание, на котором обсудили сложившуюся ситуацию. Туда пришли и курирующие деятельность МП депутаты.

«Представлять молодежь должны достойные люди, которые поддерживают курс России, уважают нашу страну и Вооруженные силы Российской Федерации. Поэтому сегодня Молодежный парламент при Государственной Думе принял решение исключить из своего состава Данилу Морозова. Каждый член Молодежного парламента должен чувствовать ответственность за свои поступки. Мы не будем терпеть неуважение к России в наших рядах», — сказал Артем Николаев, председатель молодежного парламента при Государственной думе.

Пять лет в политике

Данила Морозов учится на четвертом курсе. В своем Telegram-канале «Морозов ДА» он утверждает, что уже пять лет занимается политикой. У него такой же опыт в молодежном самоуправлении и два года стажа в госсекторе.

В 2023 году партия КПРФ сообщила, что Морозова — члена Ленинского комсомола (молодежная платформа КПРФ) — избрали председателем комиссии по регламенту и контролю Молодежного парламента.

29 марта Морозов написал в Telegram-канале, что разрабатывает национальный проект «Молодежь России» вместе с другими студентами НИУ ВШЭ и с Экспертным советом Комитета Государственной думы по молодежной политике. Кроме этого, он периодически публиковал фотографии с заседаний ГД и даже выступал на них. Однако пресс-служба Молодежного парламента уже удалила информацию об этом из своего Telergam-канала.

В ноябре 2023 года Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ