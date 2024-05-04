В Подмосковье школьница едва не оглохла из-за ватной палочки

Врачи Долгопрудненской больницы спасли 13-летнюю школьницу, которая едва не лишилась слуха из-за ватной палочки. Об этом сообщает минздрав Московской области.

В медицинское учреждение обратилась мать с 13-летней дочерью, девочка жаловалась на боль в ухе. Школьница рассказала, что чистила ухо ватной палочкой, почувствовала резкую боль и увидела кровянистые выделения.

«В этот же день мама с девочкой обратились в детскую поликлинику, где их осмотрел педиатр и направил на экстренную госпитализацию в стационар. Проведенная в больнице диагностика подтвердила повреждение барабанной перепонки», — рассказала заведующая соматическим отделением Юлия Романова.

Почти неделю ребенок находился под наблюдением медиков, барабанная перепонка восстановилась. Пациентка выписана на амбулаторное лечение. Врачи отмечают, что при чистке ушей достаточно после принятия душа протереть кожу ушных раковин ватным диском.

Ранее российская школьница едва не осталась без глаза из-за вешалки в школьной раздевалке.