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Россиянин заманил двух сестер в гаражи, предложив детям посмотреть котенка

Житель Архангельска получил 11 лет колонии за растление двух сестер

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Архангельске вынесли приговор местному жителю, который растлил двух малолетних сестер, мужчина заманил девочек в гаражи. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 47-летний житель областного центра встретил на улице двух девочек шести и семи лет. Мужчина рассказал детям, что ему нужна помощь в поимке котенка.

Он заманил девочек на безлюдный участок местности за гаражами, где совершил в отношении них иные действия сексуального характера. Сестры рассказали о произошедшем родителям, злоумышленника задержали, было возбуждено уголовное дело.

Приговором Архангельского областного суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина заманил в квартиру шестилетнюю девочку. Воспитанница детского сада гуляла во дворе, к ней подошел сосед и позвал в гости. Та начала отказываться, но он взял ее за руку и увел в квартиру. Там разделся и велел раздеться ей, после стал трогать за разные части тела. Затем он включил порно и уснул. Екатеринбуржец был пьян, девочка разбудила мужчину, попросила выпустить ее из квартиры и рассказала о случившемся родственникам.

Ранее россиянин высылал интимные фото семилетней девочке и заманивал ее к себе домой.

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