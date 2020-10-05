Минприроды не считает ситуацию на Камчатке катастрофой
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Министерство природных ресурсов и экологии России не считает загрязнение воды в Камчатском крае катастрофой, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.
В результате произошедшего не погиб ни один человек, отметил министр.
Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Люди или стихия: версии экологической катастрофы на Камчатке
— Губернатор Камчатки назвал три возможные причины экологического бедствия в регионе
— Материалы проверки загрязнения воды на Камчатке направлены в центральный аппарат СК