Минприроды не считает ситуацию на Камчатке катастрофой

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Министерство природных ресурсов и экологии России не считает загрязнение воды в Камчатском крае катастрофой, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.

В результате произошедшего не погиб ни один человек, отметил министр.

Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.

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