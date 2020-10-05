Генпрокуратура уточнила детали о побеге заключенных в Дагестане

В Дагестане кто-то помог сбежать шестерым заключенным из колонии, следует из статьи, по которой следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Прокуратура республики провела проверку из-за побега шестерых осужденных из исправительной колонии строгого режима.

«Прокуратурой республики поставлен на контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 313 УК РФ (пособничество в побеге из места лишения свободы)», — говорится в сообщении.

Побег произошел 22 сентября из колонии в поселке Шамхал города Махачкалы. Преступники сделали 50-метровый подкоп на территории цеха, где изготовлялись нарды, шахматы и шашки. Было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии.

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