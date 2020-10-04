В Санкт-Петербурге горит мусороперерабатывающий завод
Максимс Краюшкинс
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В Санкт-Петербурге горит мусороперерабатывающий завод. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ, передает «Интерфакс».
«На Волхонском шоссе произошел пожар на заводе по переработке бытовых отходов. Зафиксировано открытое горение, на площади 2500 кв. метров. Горит мусор», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар не угрожает жилым домам, которые находятся в 700 метрах от завода.
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