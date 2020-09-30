Все шесть сбежавших из колонии в Дагестане задержаны

Шестеро заключенных, совершивших побег из колонии строгого режима в Дагестане, задержаны, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Дагестана.

«Все шесть ранее разыскиваемых особо опасных преступников ... задержаны сотрудниками уголовного розыска» — сообщили в ведомстве.

По данным источника, сбежавшие заключенные были найдены в поселке Улан-хол в Калмыкии.

Побег произошел 22 сентября из колонии в поселке Шамхал города Махачкалы. Преступники сделали 50-метровый подкоп на территории цеха, где изготовлялись нарды, шахматы и шашки. Было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии.

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