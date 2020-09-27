В Татарстане двое мужчин сгорели в бане
Карина Казанцева
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В Татарстане двое мужчин сгорели в бане, неправильно растопив печь, пишет ГУ МЧС по республике.
Пожар произошел в деревне Воронино. По предварительной причине, огонь заметили слишком поздно, из-за чего он перекинулся на дом. Приехавшие спасатели обнаружили почти сгоревшие здания.
«Во время разборки и проливки в бане нашли сильно обгоревшие тела двоих мужчин - 49 и 46 лет. К медикам скорой обратился также 21-летний парень с ожогами, скорее всего, он успел выпрыгнуть из горящей бани», — отметили в ГУ МЧС.
Специалисты выясняют причины случившегося.
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