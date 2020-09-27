В Москве от коронавируса вылечились больше 245 тысяч человек

В Москве от коронавируса вылечились еще 1 126 человек. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Всего из столичных больниц выписаны 245 132 человека, выздоровевших от COVID-19.

По последним данным, общее число инфицированных в Москве — 283 760.

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