В эфире гостелеканалов Белоруссии показали видео с протестных акций
Кибер-партизаны сообщили в своем Telegram-канале, что взломали эфиры Белтелерадиокомпании и показали ролики с акций протестов.
Так, в прямых эфирах телеканалов были показаны ролики столкновений силовиков и участников акций, а также запечатленные моменты применения силы со стороны правоохранительных органов к вышедшим на протесты гражданам.
«Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы», — написано в публикации.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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