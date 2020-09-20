Правозащитники заявили о 390 задержанных на протестах в Минске

Белоруссий правозащитный центр «Весна» сообщил о задержании 390 участников марша оппозиции, который состоялся 19 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что большинство задержанных уже освободили, о положении остальных лиц неизвестно.

Согласно списку, опубликованному на сайте организации, большинство из арестованных — женщины.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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