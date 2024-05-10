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В парламенте Грузии назвали сроки рассмотрения закона об иноагентах

Парламент Грузии на следующей неделе рассмотрит закон об иноагентах

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РИА «Новости»

Депутаты парламента Грузии на следующей неделе рассмотрят законопроект об иностранных агентах в третьем и окончательном чтении. Об этом во время брифинга сообщил председатель парламента республики Шалва Папуашвили после заседания парламентского большинства, передает ТАСС.

1 мая грузинский парламент принял во втором чтении закон об иностранных агентах. За документ проголосовали 83 депутата, еще 23 человека высказались против.

До этого официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Грузия рискует своими перспективами членства в Европейском союзе и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иноагентах. Представитель Госдепа выразил мнение, что законопроект, вызвавший массовые протесты в Грузии, «вдохновлен» Москвой.

В ответ депутат правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили заявил, что Тбилиси действует исходя из интересов нацбезопасности.

Ранее США предупредили Грузию о последствиях закона об иноагентах, «вдохновленного Кремлем».

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