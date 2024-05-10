Номер израильской участницы Евровидения на бельгийском ТВ прервали

На бельгийском ТВ прервали выступление израильтянки Эден Голан на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Мальмё (Швеция). Об этом сообщает Bild.

9 мая в полуфинале конкурса выросшая в России Голан выступила и прошла в финал. Часть слушателей в зале пыталась освистать ее из-за действий Израиля в секторе Газа.

В Бельгии конкурс транслировал телеканал VRT, во время номера Голан трансляцию прервали.

«Это профсоюзная акция. Мы осуждаем нарушения прав человека государством Израиль. Государство Израиль также нарушает свободу прессы», — дали объявление на экране представители канала, призвав Израиль к перемирию.

В профсоюзе работников телевидения Бельгии ACOD подтвердили, что считают события на Ближнем Востоке геноцидом.

«А потому это скандал, что израильская конкурсантка принимает участие в конкурсе «Евровидение». Ничего не делать, а просто наблюдать, больше не вариант», — сказали в профсоюзе, выразив сожаление тома, что Европейский вещательный союз допустил участие Израиля в конкурсе.

Накануне «Евровидение» также уличили в организации фейковых оваций во время выступления Голан.

Ранее Анастасия Костенко прервала молчание и рассказала о важном событии для семьи.