Ученые создали первую в своем роде молекулярную «клетку», запирающую парниковые газы

Группа ученых из Великобритании и Китая синтезировала новый тип пористого материала, способный захватывать и удерживать парниковые газы за счет особого молекулярного строения. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Synthesis (NatSynth).

Специалисты описали свою разработку как «клетку, построенную из клеток». Вещество состоит из блоков в форме треугольных призм, которые образуют более крупные и симметричные тетраэдрические конструкции.

Полученный материал с обилием полярных молекул притягивает и запирает внутри как углекислый газ (CO 2 ), так и гексафторид серы (SF 6 ) — мощнейший парниковый газ, способный сохраняться в атмосфере тысячелетиями. CO 2 задерживается в воздухе на срок от пяти до 200 лет, тогда как SF 6 для распада требуется от 800 до 3200 лет.

Ученые оценивают парниковый потенциал гексафторида серы в 23,5 тыс. раз выше по сравнению с углекислым газом.

Исследователи отметили, что полученные ими молекулярные «клетки» для газов очень устойчивы в воде. Это означает, что его можно использовать для фильтрации промышленных выбросов во влажной среде.

В дальнейшем команда намерена модифицировать вещество так, чтобы оно захватывало токсичные пары и вредные органические соединения.

Ранее ученые нашли новый источник мощных парниковых выбросов из океана.