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Орбан заявил, что еще в 2009 году условился с Си Цзиньпином укреплять отношения

Орбан сообщил, что еще 15 лет назад условился с Си Цзиньпином развивать связи

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Vivien Cher Benko/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в 2009 году, когда он был лидером оппозиции, условился с Си Цзиньпином, занимавшим тогда пост заместителя председателя КНР, развивать и укреплять отношения между Венгрией и Китаем. Об этом глава венгерского правительства написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«В 2009 году в Пекине, когда председатель Си был заместителем председателя КНР, а я — лидером венгерской оппозиции, мы договорились укреплять венгерско-китайские отношения», — отметил Орбан.

Как сообщил венгерский премьер, спустя 15 лет Китай и Венгрия подписали 18 различных соглашений и провели десятки встреч.

До этого в совместном заявлении Венгрии и Китая по итогам визита Си Цзиньпина в Будапешт говорилось, что две страны выступают за урегулирование любых споров между государствами мирным путем. В заявлении сообщалось, что Китай подтверждает свою приверженность развитию всеобъемлющего стратегического партнерства с Евросоюзом.

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Будапешт поздним вечером 8 мая. Сообщалось, что встреча главы КНР с президентом Шуйоком, а затем в резиденции правительства Венгрии состоится церемония подписания двухсторонних договоров.
Венгерские СМИ отметили, что китайский лидер в последний раз посещал Будапешт 15 лет назад.

Ранее Венгрия поддержала мирный план Китая по Украине.

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