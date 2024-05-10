Россияне отвернулись от одного вида льготной ипотеки

Спрос россиян на льготную ипотеку на новостройки под 8% годовых начал остывать. Так, в прошлом месяце число заявок на эту программу сократилось на 9% по сравнению с апрелем прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса ДОМ.РФ.

Между тем интерес к семейной ипотеке, напротив, увеличился. Рост количества заявок по итогам апреля составил 13%, до 181,2 тыс.

Программа льготной ипотеки на новостройки завершиться 1 июля 2024 года, семейную ипотеку власти решили продлить до конца 2030-го. При этом, по словам исполняющего обязанности вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, ставка по семейной ипотеке останется неизменной на уровне 6%.

До этого в России зафиксировали резкий рост спроса на ипотеку для строительства частных домов. В первом квартале банки выдали таких кредитов почти в 1,5 раза больше, чем за первые три месяца 2023 года.

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