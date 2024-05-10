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В России пересмотрят модель оплаты труда бюджетников

Мишустин: бюджетники должны получать достойное вознаграждение за труд

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Depositphotos

Для снижения показателей бедности в России создадут новую модель оплаты труда бюджетников. Об этом заявил кандидат на должность главы кабмина Михаил Мишустин во время выступления на пленарном заседании в Госдуме, сообщает Telegram-канал правительства РФ.

«Врачи, учителя, другие сотрудники социальной сферы, медицины, образования, культуры и науки должны получать достойное вознаграждение за труд», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Кроме того, он заявил о намерении пересмотреть контрольные показатели приема в вузы с тем, чтобы выпускники отвечали как требованиям компаний-работодателей, так и экономики в целом. В частности, планируется сделать больший упор на подготовку специалистов рабочих профессий. По словам Михаила Мишустина, они будут всегда востребованы, смогут получать стабильный доход и располагать возможностями для карьерного роста.

Пленарное заседание по вопросу кандидатуры Мишустина на пост главы правительства началось днем в пятницу, 10 мая. После голосования депутатов спикер Думы Вячеслав Володин направит соответствующие документы на утверждение президента страны.

Перед началом заседания с Михаилом Мишустиным встретился Владимир Путин. Отмечая, почему выбор пал на кандидатуру Мишустина, глава государства сообщил, что российское правительство сделало немало за прошлые годы. Он выразил надежду, что Госдума поддержит его кандидатуру.

7 мая кабмин РФ в полном составе сложил полномочия по указу Путина. Это было связано с инаугурацией президента, после которой, по закону, правительство должно уйти в отставку.

Ранее Мишустин рассказал депутатам о росте доходов населения.

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