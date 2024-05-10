МИД Японии оценил заявление о постоянной готовности стратегических сил РФ

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявил, что Токио считает тревожным заявление российской стороны о постоянном пребывании стратегических сил РФ в состоянии боевой готовности. Об этом сообщает ТАСС.

«Я считаю крайне тревожным то, что Россия неоднократно делала заявления, касающиеся использования ядерного оружия в контексте вторжения на Украину», — заявил он.

Камикава напомнил, что Япония единственная страна в мире, которая пострадала от атомных бомбардировок в военное время и добавил, что Россия «не должна угрожать ядерным оружием, а тем более применять его».

До этого во время парада на Красной площади в Москве 9 мая президент России Владимир Путин заявлял, что стратегические силы РФ находятся всегда в боевой готовности.

Накануне посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что власти Японии искажают историю, отодвигая на задний план неудобные темы и черные страницы прошлого страны, при этом определенные стремления рефлексии над событиями Второй мировой войны оказываются единичными.

Ранее китайская газета рассказала о жестком сигнале России Японии.